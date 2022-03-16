"BENİ ÇOK HAZIRLIKSIZ YAKALADINIZ"

Gazetecilerin, "Bergen'i izleme fırsatınız oldu mu? Sizin de hayranı olduğunuz veya canlandırmak istediğiniz bir isim var mı?" sorularına da yanıt veren ünlü oyuncu, "İzlemedim ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var. Canlandırmak istediğim ismi şu an düşünmedim. Beni çok hazırlıksız yakaladınız." dedi.