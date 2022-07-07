52 yaşındaki oyuncu, Londra'da okul arkadaşıyla buluştu. Arkadaşıyla birlikte 37 yıl önce verdikleri pozu tekrarlayan Yıldırımlar, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Konservatuvardan dönem arkadaşım Celal Perk ile Londra'dan İstanbul'a geldiğinde görüşmeye özen gösteririz. Bu sefer ben geldim Londra'ya… Ne güzel ki, tekrar görüşebildik. 1985-2022 pozlarımızla 'tbt'nin 'tbt'sini uygulamaya çalıştık.