"DEDEMDEN SAKLADIK"

Eğitim hayatından bahseden Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu ve bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama iki üniversiteye yetişmem zordu. Oyunculuk okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim." ifadelerini kullandı.