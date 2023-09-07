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        Haberler Magazin Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı vefat etti! Cem Büyükhanlı kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

        Cem Büyükhanlı vefat etti

        İş insanı Cem Büyükhanlı, hayata veda etti. Büyükhanlı'nın ölüm haberini eski eşi Bennu Gerede duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:20
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        • 1

          Oyuncu Bennu Gerede ile iş insanı Cem Büyükhanlı, 2010'da nikâh masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift, ardından boşanmıştı.

        • 2

          VEFAT ETTİ

          36 yaşındaki Cem Büyükhanlı'dan acı haber geldi. Büyükhanlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberini Büyükhanlı'nın eski eşi Bennu Gerede duyurdu.

        • 3

          "AĞIR BİR ACI YÜKÜ TAŞIYORDUN"

          Bir mesaj yayımlayan Bennu Gerede, üzüntüsünü dile getirdi. Gerede, "Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun" dedi.

        • 4

          "KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL BİR YERİN OLACAK"

          Bennu Gerede, sözlerini, "Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın... Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" şeklinde noktaladı.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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        Haberi Hazırlayan: Şevval Yılmaz

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