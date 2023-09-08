"KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL BİR YERİN OLACAK"

Bennu Gerede, sözlerini, "Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın... Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" şeklinde noktalamıştı.

Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA