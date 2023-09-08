Cem Büyükhanlı'ya veda
Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan iş insanı Cem Büyükhanlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi
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İş insanı Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ciğerlerindeki pıhtılaşmadan dolayı yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gördüğü hastaneden bir hafta önce taburcu edilen Büyükhanlı'dan yakınları bir süre haber alamamıştı.
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36 yaşındaki Cem Büyükhanlı'nın babasının araması üzerine komşusu, iş insanının evinin kapısını çalmış, açan olmayınca çilingir eşliğinde içeriye girilmişti. Polis ekipleri, Büyükhanlı'nın hareketsiz yattığını görmüştü.
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Yapılan inceleme sonucu Cem Büyükanlı'nın hayata veda ettiği anlaşıldı. Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülünerin taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
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Cem Büyükhanlı'nın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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"AĞIR BİR ACI YÜKÜ TAŞIYORDUN"
Öte yandan Cem Büyükhanlı'nın 2010'da dünyaevine girdiği ve 15 ay evli kaldığı Bennu Gerede de acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Üzüntüsünü ifade eden Gerede, "Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun" demişti.
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"KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL BİR YERİN OLACAK"
Bennu Gerede, sözlerini, "Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın... Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" şeklinde noktalamıştı.
Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA