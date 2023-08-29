Benjamin Pavard Inter'de
Bayern Münih'in Fransız defans oyuncusu Benjamin Pavard , İtalyan ekibi Inter ile anlaştı. Oyuncunun gün içerisinde Milano'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi
Alman devi Bayern Münih forması giyen Fransız defans oyuncusu Benjamin Pavard, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. 30+2 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter' transfer olmaya hazırlanan 27 yaşındaki oyuncu 2019 yılından bu yana Bayern Münih formasını giyiyordu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun Milano'ya gidip sağlık kontrollerinden geçmesinin beklenildiği ve 30 Ağustos Çarşamba günü de kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağını belirtti.
Pavard, Bayern Münih formasını 162 maçta giyerken 12 gol 11 asistlik katkı sağladı.