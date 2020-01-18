Benimle Söyle, şarkı yarışması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Benimle Söyle'de en çok dikkatleri çeken detay ise jüri üyeleri. 100 kişilik jüri Türkiye'nin en iyi sesini bulmaya çalışacak. Benimle Söyle yarışmasına dair detaylar ve jüri üyeleri haberimizde.

BENİMLE SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik “Benimle Söyle” jürisi müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak, bu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitleyecek!

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

BENİMLE SÖYLE FORMATI NEDİR?

Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösterecekler. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanacak. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele edecekler ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabilecek.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983'te tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır. Bugünlerde Jet Sosyete dizisi ve Alice Müzikali ile karşımıza çıkan Arıkan aynı zamanda Benimle Söyle yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.