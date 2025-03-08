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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Benim Peri Masalım' sergisi Ruzy Gallery'de

        'Benim Peri Masalım' sergisi Ruzy Gallery'de

        Sanatçıların gerçeklik algılayışına dair yeni bakış açılarını ortaya koyan 'My Fairy Tale' (Benim Peri Masalım) başlıklı karma sergi 20 Nisan'a kadar Ruzy Gallery'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:04
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        Yeni sergi: 'Benim Peri Masalım'
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        Sanatın farklı dönemlerine odaklanan ve disiplinlerarası ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen Ruzy Gallery, sanatçılara "masal" kavramını kişisel, toplumsal ve politik bir metafor olarak ele almalarını sağlayan bir anlatı alanı yarattığı “My Fairy Tale” (Benim Peri Masalım) başlıklı karma sergiye 20 Nisan'a kadar ev sahipliği yapacak.

        Simay Bahçıvan
        Simay Bahçıvan

        Sergi, hikâye anlatıcılığını ve görsel sanatı, insanları diğer canlılardan ayıran ve her bireyin kendine özgü yaratıcı özelliklerini ortaya çıkaran bir yeti olarak inceliyor.

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        Gülin Karabacak
        Gülin Karabacak

        Bu iki sanat biçimi, doğrudan politik eleştiriden uzaklaşmak amacıyla, metaforik masal imgeleri aracılığıyla toplumsal normları ve yaşam kalıplarını bozabilir. “My Fairy Tale” sergisi, sanatçıların gerçeklik algılayışına dair yeni bakış açılarını ortaya koyuyor.

        Pamir Yıldıran
        Pamir Yıldıran

        Sanatçıların hikâye anlatımı aracılığıyla izleyicinin gerçeklik algısını sorgulamasını ve farklı bakış açıları geliştirilmesini amaçlayan “My Fairy Tale” sergisinde Abrahamm Creative Studio, Gülin Karabacak, Kemal Özen, Nina Murashkina, Pamir Yıldıran, Sinan Çınar, Simay Bahçıvan, Vildan Hoşbak ve Xavier Escala galeriye özel ürettikleri işleriyle yer alıyor. Sanatçıların masal teması etrafında şekillendirdikleri yeni eserleri ilk defa Ruzy Gallery’de izleyiciyle buluşacak.

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        #Ruzy Gallery
        #galeri
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