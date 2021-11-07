Star TV'nin kısa sürede ilgi gören dizisi Benim Hayatım, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

BENİM HAYATIM OYUNCULARI

Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.

BENİM HAYATIM KONUSU NEDİR?

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan “Benim Hayatım” dizisi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.