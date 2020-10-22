Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim adım Melek 36. bölümde neler oldu? Benim adım Melek yeni

Her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba da saat 20.00'de seyirci karşısına çıkan Menim Adım Melek dizisi Yaşadıklarından sonra 3 çocuğuyla baba evine dönen Melek'in hikayesini anlatıyor. Benim Adım Melek 36. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı izle...

BENİM ADIM MELEK 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BENİM ADIM MELEK 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek onu evden attırdığı için Seyit Ali’ye hesap soracaktır. Mithat ailesi ve ablası için bir çözüm düşünmektedir. Kenan bunu fırsat olarak görüp harekete geçer. Melek, dağılan aileden kendini sorumlu tutmaktadır. Bu suçluluk hissi onu bir kez daha babasının karşısına çıkarır. Aslı ve Kerem’in ilişkisi ilerlerken ikili baba acıları üzerinden ortak bir paydada buluşur. Ömer’in yemin töreni yaklaşmaktadır. Defne ona bir hediye göndermeye karar verir.

Alpay çocuklar için istediği gibi bir ev bulur ancak onun konuşmasına kim kulak misafiri olmuştur? Kendini ailenin dışlanan çocuğu olarak gören Mahmut’un planı işe yarayacak mıdır? Halil Zümrüt’e karşı Melek’i savunmaktadır. Üstü örtüldü sanılan hangi gerçekler su yüzüne çıkacaktır?