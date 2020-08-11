Beni Unutma filmi oyuncuları kimler? Beni Unutma filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Beni Unutma filmine dair detaylar...

BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU

Olcay ve Sinan... İkisi de genç, ikisi de henüz bekar ama ikisi de aşka ve gerçek sevgiye olan inançlarını kaybetmiş insanlardır. Olcay (Açelya Devrim Yılhan) sevgilisi Hakan'ın (Kenan Ece) kendisini aldattığını öğrenir; Sinan (Mert Fırat) ise ani bir kararla nişanlısı Ebru'dan (Tuba Ünsal) ayrılır. İki yaralı kalp tanıştıktan sonra hiç planlamadıkları biçimde farklı birbirlerinden etkilenir ve duygusal bir ilişkiye girerler.

BENİ UNUTMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mert Fırat. Rolü: Sinan.

Açelya Devrim Yılhan. Rolü: Olcay

Tuba Ünsal. Rolü: Ebru

Kenan Ece. Rolü: Hakan

Melis Babadağ Rolü: Sevda

Aliye Uzunatağan. Rolü: Türkan Hanım

Ünal Silver. Rolü: Olcay'ın Babası

Hakan Yufkacıgil. Rolü: Kaan