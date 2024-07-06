Bengü, pet şişe fırlatarak rotesto edildi
Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Van'da konser veren şarkıcı Bengü, bazı seyirciler pet şişe fırlatarak protesto edildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6'ıncı durağı Van'da etkinlikler, devam ediyor.
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Dün akşam, festival kapsamında sahne alan Bengü, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.
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Yoğun katılımın olduğu konserde Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Bengü, konserini; "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sonlandırdı.
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Bengü'nün konser alanını terk etmesinin ardından bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatarak ünlü şarkıcıyı protesto etti.
Fotoğraflar: AA