Bengü oğlu Selim'in yüzünü gösterdi

"BİR KIZ, BİR ERKEK YETER"



43 yaşındaki Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna, "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok. Yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız, bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını verdi.