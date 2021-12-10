"KİMSENİN ANNELİĞİNE DOKUNMAYIN!"

Dün akşam sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bengü, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

İzin almam gerekir miydi bilmiyorum ama bu ve bunun gibi yorum yapan kadın dostlarıma toplu bir cevap yazma gereği duydum. Müsaade ederseniz ben yarın oğlumun ve benim 40'ımızı çıkardıktan sonra işime dönüyorum. Çünkü ben en sevdiğim işi yaparak, çalışarak, üreterek ve şarkı söyleyerek mutluyum. Ben mutluysam çocuklarım da mutlu. Yılbaşı gecesi de onları erkenden öpüp, koklayıp ve uyutup sahnemde olacağım. Ne olur kimse kimsenin özel alanına girmesin! Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!