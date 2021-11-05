"ÖNCE CENNETİN KOKUSU GELİR, SONRA..."

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü'den yeni bir paylaşım geldi. Oğlu ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü isim, duygusal bir mesaj yayınladı.

Bengü'nün, "Önce kokusu gelir cennetin, sonra derin bir nefes alıp, kapatırsın gözlerini ve cenneti izlersin..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından 109 binden fazla beğenildi.