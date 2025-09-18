Bengü'nün, 12 Eylül'de Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri konseri öncesi verdiği röportajdaki görünümü, yüzüne dolgu yaptırdığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

REKLAM advertisement1

Yorumda bulunanlar Bengü'nün yüzüne botoks, dudaklarına ise dolgu işlemi yaptırdığı ileri sürmüştü.

Söz konusu yorumların ardından Bengü, hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayarak çektiği bir videoyla dolgu ve botoks iddialarına yanıt verdi.

Videoyu; "Allah, başka dert vermesin, amin" notu ile yayımlayan Bengü; "Dolgu yok. Öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Minnacık bir filtre koydum. Evet, yani şu an azıcık bir makyaj da yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına böyle bir çerçeve çizdik. Ondan sonra parlatıcı var. Yanakta sert bir ışık ve tabii allık var. Yani şöyle normal günlük bir mod olmadığı için sahneye çıkıyoruz, full makyaj yapıyoruz o yüzden... Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım" ifadelerini kullanarak hakkında çıkan 'dolgu, botoks' iddialarını yalanladı.