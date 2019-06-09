09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İl dışı ve çevre illerden gelenlerinde büyük ilgi gösterdiği festival binlerce kişinin katılımıyla akşam konserleriyle devam ediyor.
Ünlü sanatçı Bengü’nün konser vereceğini duyan yüzlerce vatandaş erken saatlerde konser alanına gelerek alandaki yerlerini aldı. İlerleyen saatlerde yüzlerce vatandaşın konser alanını doldrumasıyla, hamile olan şarkıcı Bengü güvenlikçilerin yardımıyla sahneye çıktı.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanda kurulu konser alanında sahne alan ünlü sanatçı Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ünlü şarkıcı karnının burnunda olmasına rağmen sahnede oldukça hareketli olduğu gözlemlendi. Konser alanını dolduran yülzerce vatandaşta zaman zaman ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.
Sanatçı Bengü şarkı arasında yaptığı konuşmasında "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" dedi.
Bengü’nün konseri gece geç saatlere kadar sürdü.
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