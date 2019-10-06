"HER ŞEYİN ÇARESİ VAR"

İkinci ayımızı doldurmaya bir gün kala, iyi ki pes etmeyip devam etmişim diyorum. İlk günlerde damla damla gelen sütü, moral bozmak yerine 'Ha gayret!' diye emekle bugünlere getirmişim. Bu yolda yanımda olan herkese ve de bebeğime teşekkür ederim. Tabii ki süt gelmeyebilir; tabii ki her annenin hikayesi farklıdır ve tabii ki her şeyin çaresi var ama eğer imkanınız varsa, pes etmeyin...