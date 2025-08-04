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        Haberler Bilgi Yaşam BENGİSU AVCI HAYATI: Bengisu Avcı kimdir? Ocean’s 7’yi tamamlayan Bengisu Avcı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Bengisu Avcı kimdir? Ocean's 7'yi tamamlayan Bengisu Avcı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Ocean's 7'yi tamamlayarak adını tarihe yazdıran Bengisu Avcı hayat hikayesiyle merak ediliyor. Dün gece Tsugaru Kanalı'nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı yüzde maratonunu başarıyla tamamladı. Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor. Avcı'nın Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde öğrenim gördüğü biliniyor. Peki Bengisu Avcı kimdir? Ocean's 7'yi tamamlayan Bengisu Avcı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:37
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        • 1

          Bengisu Avcı hayatıyla günün öne çıkan ismi oluyor. İzmirli milli yüzücü Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı’nı başarıyla geçerek Ocean’s 7 parkurunu tamamladı. Böyelikle Avcı, her etapta kırdığı rekorlarla Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Yaşanan bu gelişme sonrasında Bengisu’nun hayat hikayesi merak edildi. Peki Bengisu Avcı kimdir, boyu ve kilosu kaç, kaç yaşında? İşte detaylar

        • 2

          BENGİSU AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Bengisu Avcı, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk ultra-maraton yüzücüsü ve antrenördür.

          Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde öğrenim gördü. Antrenörlerinin yönlendirmesi ile 2010 yılında açıksu yüzme disiplini ile tanıştı.

          2011'de Açık Su Milli Takımı'na girdi, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etti. 2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024’te Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi geçti.

          Bengisu Avcı, 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Molokai Kanalı geçişiyle bunu başaran ilk Türk unvanını elde etti. Aynı zamanda Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini tamamlayan ilk Türk kadın oldu.,

          12 saat 10 dakikalık derece ile Avrupa’da bir kadın sporcunun ulaştığı en iyi derece oldu ve Avrupa rekoru olarak lanse edildi.,

          Bengisu Avcı’nın boyu ve kilosuna dair bilgi bulunmuyor.

        • 3

          BENGİSU AVCI’NIN DIĞER UNVANLARI

          Okyanus Yedilisi'nde 5 parkur geçen ilk Türk kadını ,

          Cook Boğazı’nı geçen ilk Türk,

          Molokai Kanalı'nı geçen ilk Türk,

          Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk,

          Manş Denizi'nin en hızlı geçen Türk kadın,

          Catalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın,

          Ayrıca, buz sularındaki dünya şampiyonalarında kırdığı rekorlar ve şampiyonluklarla da spor kariyerini taçlandırdı.

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