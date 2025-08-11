Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; Eleme Turu r&ouml;vanş ma&ccedil;ında Nice ile karşılaşacak. Bu ma&ccedil; &ouml;ncesinde d&uuml;zenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direkt&ouml;r&uuml; Bruno Lage, Fenerbah&ccedil;e&rsquo;nin transfer g&uuml;ndeminde yer alan Kerem Akt&uuml;rkoğlu hakkında konuştu. Kerem Akt&uuml;rkoğlu&rsquo;nu yarın oyananacak ma&ccedil;ın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, Nice ile oynanan ilk ma&ccedil;ta Kerem in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın i&ccedil;in onu kadroya alacağım&rdquo; ifadelerini kullandı.