Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Portekiz 1. futbol ligi, 3 Haziran'da geri dönerken lider Benfica da ara sonrasındaki ilk maçını dün gece oynadı. Tondela'yı ağırlayan Benfica, rakibiyle 0-0 berabere kalırken salgın sonrasında ilk kaybını aldı. Öte yandan Bruno Lage ve öğrencileri ligdeki son üç maçında da berabere kalınca taraftarın tepkisi sert oldu!

Şampiyonluk yolunda kritik puan kayıplarının yapıldığını öne süren bir grup taraftar seyircisiz oynanan maçta stadın etrafında toplandı. Beraberlik sonrasında Benfica'nın takım otobüsünü bekleyen taraftarlar daha sonra takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Taşlı saldırıda Benfica'nın futbolcuları Julian Weigl ve Andrija Zivkovic'in yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.