Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, hatırlanacağı gibi son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. Fenerbahçe, Benfica ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kalırken, Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...