Fenerbahçe için tarihi gün geldi çattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz’in Benfica takımına konuk oluyor. Mourinho ve ekibi, sahadan galibiyet ile ayrılarak turu geçen taraf olmak istiyor. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka, saat 22.00’de başlayacak. FB rövanş maçı canlı olarak TRT 1’den yayınlanacak. Slavko Vincic’in yöneteceği zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Benfica - Fenerbahçe maçı canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz izle…