Benfica-Boavista maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 23. hafta maçında, sahasında Boavista'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Benfica, Boavista engelini geçip liderle olan takibini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Benfica-Boavista mücadelesinin maç saati, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Benfica-Boavista maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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Benfica-Boavista maçı için bekleyiş başladı. Son maçlarda oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Boavista karşısında ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Benfica-Boavista maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?" İşte Benfica-Boavista maçı yayıncı kuruluşu ve muhmel 11'ler...
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BENFİCA-BOAVİSTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica-Boavista maçı 22 Şubat Cumartesi bugün saat 21:00'de başlayacak.
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BENFİCA-BOAVİSTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.
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ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?
Benfica - Boavista maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de oynaması bekleniyor.
BENFİCA-BOAVİSTA MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis, Fernandez
Boavista: Dutra, Chounkwi Fogning, Reisinho, Vukotic, Silva, Injai Gomes, Almeida, Agra, Bozenik, Abascal, Perez