Benfica-Boavista maçı için bekleyiş başladı. Son maçlarda oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Boavista karşısında ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Benfica-Boavista maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?" İşte Benfica-Boavista maçı yayıncı kuruluşu ve muhmel 11'ler...