"KIYAFETTEN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR!"

Bendeniz, son dönemlerde gündem olan ünlülerin sahne kostümleri ile ilgili olarak ise, "Şov maksatlı büyük sahnelerde tabii kıyafet çok önemli. Diğer yerlerde sanatçıların seçici davranması lazım ama bundan önce daha önemli şeyler var. Ses, ışık, orkestra gibi şeyler. Kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Benim tarzım belli zaten. Belli bir çizgide gidiyorum. Çok fazla detayda kaybolmaya gerek yok aslında. Kıyafetten daha önemli şeyler var bence." ifadelerini kullandı.