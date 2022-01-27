Bakü galası yapıldı

Yapımını Medyapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı 'Benden Ne Olur?'un Bakü galasına Hazal Kaya, Enis Arıkan, Selin Şekerci ile kitabın yazarı Aslı T. Kızmaz’ın katıldı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği Bakü galasının ardından Azerbaycan’da vizyona giren film ayrıca Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa ve Avusturya’da da izleyicilerle buluştu.
21’inci yüzyılın genç kadınının hikâyesini sinema salonlarına getirecek ‘Benden Ne Olur?’, muhteşem oyuncu kadrosu, eğlenceli anlatımı, modern şehir yaşamına dair renkli sahneleri ile sezonun favori filmlerinden oldu. ‘Benden Ne Olur?’un başroldeki Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan’ın yanı sıra, zengin oyuncu kadrosunda Elçin Afacan, Cem Belevi, Tarık Papuçcuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Selin Şekerci de yer alıyor.
‘Benden Ne Olur?’un kahramanı tüm çevresinin kendisinden beklediği “düzenli” hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikri değişen, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın olan Sertab Bal (Hazal Kaya).
Bir kaza sonucu ablası Harika’nın (Nur Fettahoğlu) evini yakınca evsiz ve parasız kalan Sertab, Harika’nın “Senden hiçbir şey olmaz” sözleri ile büyük bir kırılma yaşar ve “Benden ne olur herkese göstereceğim” diye kendisine söz verip, savrulan hayatında tutunmaya karar verir. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı sırada ise ünlü oyuncu Soner’le (Onur Tuna) tanışır ve Sertab’ın tüm planları alt üst olur!
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