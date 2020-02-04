04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benan Saraç kimdir, kaç yaşında? soruları Show TV Zahide Yetiş programı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dİyetisyen Ender Saraç'ın eşi olan Benan Saraç'ın birçok başarısı bulunuyor. İşte Benan Saraç'ın kısaca hayatı ve kariyeri...
BENAN SARAÇ KİMDİR?
Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu.Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı.
Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans, satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu.
Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi aldı. Amerika’ya döneceği sırada Dr. Ender Saraç ile tanışarak Türkiye’de kaldı ve sağlık sektörüne girdi.
Dünyaca ünlü Homeopat Dr. Vangelis Zafirou’dan Alternatif Tıp yöntemi olan Homeopati eğitimini alarak Homeopat oldu.
İstanbul’da Homeopati Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Alternatif tıp yöntemi olan Su-Jok eğitimini ve Reiki eğitimini Dr. Dilara Trubach’tan aldı.
Transandantal meditasyon, Yoga ve Astroloji eğitimleri aldı.
Ünlü şeflerden mutfak dersleri alarak kendi stilini oluşturdu.
Türkiye’de bir ilk olan sağlıklı fast food mutfak ve işletmesini açarak gıda sektöründe hizmet verdi.
On yılı aşkın süredir bütünsel sağlık , antiageing, wellness, sağlıklı yaşam , yetişkin ve çocuklarda sağlıklı beslenme , ayurvedik beslenme , çay baharat ve yağların kullanımı, hamilelik ve sonrasında beslenme ,spor, bakım gibi konular yanı sıra ruhsal ve zihinsel sağlık üzerine de öğretilerini Dr. Ender Saraç ekolünden yetişerek aldı.
Üniversite yıllarından beri yaptığı tasavvuf üzerine araştırmalarına Hayat Nur Artıran Hanım ile devam etmektedir. Dr. Ender Saraç ile beraber organize ettiği sağlık , meditasyon ve şifa kampları yanı sıra ayrıca kendisi dünyaca ünlü şifacılar ve alanında uzman doktorlarla workshop seminer ve eğitimler organize etmektedir.
Dünyaca ünlü danışman Shaman Durek ‘in Türkiye temsilciliğini yaptı. Kendisinin spiritüel alanda öğrencisi de olarak Türkiye’deki çalışmalarında asistanlığını yaptı.
Ekran önü eğitimi ve oyunculuk dersleri aldı.
Benan Saraç, eşi Dr. Ender Saraç ile beraber işletmeciliğini ve yöneticiliğini yapmaktadır.
Amerika’da dünyaya gelen bir kız ve bir erkek olmak üzere iki evlat sahibidir.
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