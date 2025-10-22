Ben Onun Annesiyim konusu ve oyuncuları: Ben Onun Annesiyim dizisi ne zaman başlayacak?

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU

Ayşe, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır. Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer. Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi Suna'dır.