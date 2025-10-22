Ben Onun Annesiyim konusu ve oyuncuları: Ben Onun Annesiyim dizisi ne zaman başlayacak?
Ben Onun Annesiyim dizisi için geri sayım başladı. Now TV'de ekrana gelecek olan dizide Ayşe, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep'e yeniden kavuşmaktır. Ben Onun Annesiyim dizisinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Caner Cindoruk yer alıyor. Peki Ben Onun Annesiyim dizisi ne zaman başlayacak?
Ben Onun Annesiyim dizisi yayın tarihi merak ediliyor. Başrollerinde Funda Eryiğit ile Caner Cindoruk'un yer aldığı Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu ve oyuncuları belli oldu. İşte detaylar
BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU
Ayşe, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır. Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir.
Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer. Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi Suna'dır.
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ OYUNCULARI
Ben Onun Annesiyim dizisinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yanı sıra; Azra Aksu, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk yer alıyor.
BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ NE ZAMAN?
“Ben Onun Annesiyim” dizisi 24 Ekim'de yayınlanacak.
