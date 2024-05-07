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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 7 Mayıs 2024 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm bu akşam yok mu?

        Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu?

        Her hafta Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin izleyicileri "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, 7 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm yayın tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:41
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        • 1

          Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

          Bu akşam ATV'de Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ekranlara gelecek. Bu nedenden dolayı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak.

        • 3

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 66. yeni bölümünün 14 Mayıs 2024 Salı akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

        • 4

          7 MAYIS 2024 ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          19:45 Maça Doğru

          20:30 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

          22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

          02:00 Maraşlı

          04:30 Safir

        • 5

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman’ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura’nın amacı Cezayir’den geçmişin intikamını almaktır.

          Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa’daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada’yı kullanarak Cezayir’den yardım ister. Elif, Arzu’nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

        • 6

          Cezayir, Gedikali’nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat’ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura’yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura’nın bir başka sürprizine gebedir.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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