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        Haberler Dünyadan Ben Affleck'ten boşanan Jennifer Lopez 5 milyon dolarlık evlilik yüzüğünü geri vermedi - magazin haberleri

        Ben Affleck'ten boşanan Jennifer Lopez 5 milyon dolarlık evlilik yüzüğünü geri vermedi

        Ben Affleck'e ağustos ayında açtığı boşanma davası önceki gün sonuçlanan Jennifer Lopez, evlenme teklifi esnasında Affleck'in hediye ettiği 5 milyon dolarlık elmas yüzüğü iade etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:39
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        • 1

          Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini bitirse de Lopez, 5 milyon dolarlık evlilik yüzüğünü Affleck'e iade etmedi.

          Ortasında büyük bir yeşil elmas olan iddialı yüzüğü Affleck, Lopez'e evlenme teklif ederken hediye etmişti.

        • 2

          TMZ, Lopez'in, Affleck'in kendisine hediye ettiği diğer mücevherleri de saklayacağını yazdı.

        • 3

          Ağustos ayında açtıkları boşanma davası önceki gün resmen sonuçlanan 55 yaşındaki Lopez ve 52 yaşındaki Affleck ikilisi, imzaladıkları boşanma anlaşmasına göre, Los Angeles'taki 61 milyon dolarlık malikanelerini sattıktan sonra kârı paylaşacak. Anlaşmaya göre çift evlendikten sonra ortak hesaplarında kalan parayı da bölüşecek.

        • 4

          Nisan 2024'te ayrılan, Ağustos 2024'te boşanma davası açan Lopez ve Affleck, evlilikleri sırasında bireysel olarak kazandıkları kazançları koruyacaklar. Tarafların hiçbiri eş desteği ödemek zorunda kalmayacak, avukatlık ücretlerini de paylaşacaklar.

          Jennifer Lopez ayrıca, düğünlerinin ardından 'Affleck' olarak değiştirdiği soyadını yeniden 'Lopez'e çevirecek.

        • 5

          Çiftin toplam servetinin yaklaşık 550 milyon dolar, Lopez'in kişisel varlıklarının değerinin 400 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

        • 6

          İkili, 17 yılın ardından 2021'de aşklarına yeniden bir şans vermiş, 2022'de evlenmişti. Ancak yıllar sonra yeniden başlayan mutlu birliktelikleri ayrılıkla sonuçlandı. Çift, Nisan 2024'te ayrıldı, Ağustos 2024'te de boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

        • 7

          Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den iki, Ben Affleck'in de eski eşi Jennifer Garner'dan üç çocuğu bulunuyor.

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