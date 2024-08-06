Ben Affleck'in ardından Jennifer Lopez de yüzüğü çıkardı
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ayrılacağına dair yeni bir gelişme yaşandı. Lopez, boşanacakları yönünde önemli bir ipucu verdi
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Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu, hatta boşanma davası açtığı konuşulan Jennifer Lopez, sonunda yüzüğünü çıkardı.
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55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki Ben Affleck'in birlikte satın alıp birlikte yaşadıkları evi satışa çıkardıkları öğrenilmişti. Lopez, Beverly Hills'teki 68 milyon dolarlık evini ziyaretten dönerken görüntülendi.
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Hamptons'daki evinde uzun süre kalan, hatta geçen ay o evde 'Bridgerton' temalı bir doğum günü partisi veren Jennifer Lopez, Los Angeles'a döndükten 16 yaşındaki kızı Emme ile birlikte dışarı çıktı.
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Anne - kıza film yapımcısı Elaine Goldsmith-Thomas da eşlik etti.
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Her zamanki gibi şık giyimli olan Jennifer Lopez'in yüzünün asık olması dikkat çekerken, parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı görüldü.
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Önceki gün görüntülendiğinde saçını ve sakalını kestiği görülen Ben Affleck ise alyansını uzun süre önce çıkarmıştı.
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2002 - 2004 arasında flört eden, ayrılmalarından tam 17 yıl sonra 2021'de tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022'de evlendi.
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Evlilikleri üzerinde kara bulutlar gezen çift, bir süredir hiç yan yana görüntülenmiyor.
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Çift, temmuz ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünde ayrı ayrı yerlerde görüntülenirken, Ben Affleck, en son Jennifer Lopez'in doğum günü partisine de katılmadı.
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Evden ayrıldığı konuşulan Ben Affleck'in 20 milyon dolara kendine yeni bir ev alması da çiftin ayrılık söylentilerini güçlendiren bir diğer unsurdu.