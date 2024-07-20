Bella Hadid reklamdan çıkarıldı

USA Today’e açıklama yapan, spor giysisi ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadid’in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu “üzüntü ve sıkıntı” için özür dilediklerini söyledi.

Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle “trajik tarihi olaylar”la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Sözcü, ayakkabı reklamının bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini kaydetti.

İSRAİL DESTEKÇİSİ LOBİ GRUPLARINDAN ADİDAS'A TEPKİ

​​​​​​​Adidas, İsrail’in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze’de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen tepkiler üzerine sildi.

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İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, “Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü”nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti.

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin aldı. 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanan bu olay üzerine, oyunlara bir gün ara verildi.

Öte yandan dünyaca ünlü model, kız kardeşi Gigi ve ablası Alana Hadid ile "Filistinlilere ait bağımsız bir film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımladığı "Watermelon Pictures" adlı şirket kurmuştu.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.