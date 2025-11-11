Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe

        Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe

        Türk yemeklerine olan düşkünlüğü ile bilinen Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni favorisi künefe
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türk yemeklerini keşfetmeye devam ediyor.

        Daha önce Kapadokya gezisinde et döner yiyen Bella Hadid, daha sonra yaprak sarması hazırlarken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

        Kısa bir süre önce de cevizli baklavanın tadına bakan Bella Hadid, "Favori bunlar. 10 dakikada bitecek" ifadelerini kullanmıştı.

        Bella Hadid, bu kez Türk mutfağı lezzetlerinden dondurmalı künefenin tadına baktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bella Hadid
        #Künefe
        #türk yemekleri

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi
        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi
        Habertürk Anasayfa