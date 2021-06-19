Independent Türkçe'nin haberine göre; güzellik uzmanı Jamsu sonrası genel olarak yüzdeki kusurların kapandığını ve süper mat bir görünüm elde edildiğini açıkladı. Huda Kattan, Jamsu'nun cilde her gün yapılmasının doğru olup olmadığını bilmediğini ancak makyajın tüm gün kalmasını isteyenlerin kesinlikle buna bir şans vermesi gerektiğini savundu.