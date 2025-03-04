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        Haberler Magazin Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı: Ramazan mübarek olsun - Magazin haberleri

        Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı: Ramazan mübarek olsun

        Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu. Hadid; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan, mübarek olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 08:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:16
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        "Ramazan mübarek olsun"
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        Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal konularla da oldukça duyarlı.

        Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

        Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.

        Fotoğraflar: AP, AA

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        #Bella Hadid
        #ramazan ayı

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