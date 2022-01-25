"KARMAŞIK BİR HAL ALDI"

Daha önce de zihinsel olarak zor zamanlar geçirdiğini anlatan Hadid, özellikle fotoğrafçıların beklediği kaygısıyla dışarıya çıkmanın kendisi için karmaşık bir hal aldığını itiraf etmişti.

Hadid, "Geçen yıl, insanlar benim tarzım hakkında konuşsalar, beğenseler de beğenmeseler de önemli değildi. Çünkü bu benim tarzım, bunu öğrenmek benim için gerçekten önemliydi. Sabah evden çıktığımda aklıma şu geliyor; Bu beni mutlu ediyor mu? Bu konuda iyi hissediyor muyum ve rahat hissediyor muyum?" demişti.