07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk Halk Müziği'nin usta ismi Belkıs Akkale'nin 'Ahde Vefa' adlı albümünün klip çekimi önceki gün Etiler'de gerçekleşti. Erkan Nas'ın yönetmenliğinde gerçekleşen çekimlerde, aynı zamanda Belkıs Akkale’nin albümünde yer alan Zara, Sevcan Orhan, Briliant Dadaşova ve Yudum da usta sanatçıyı yalnız bırakmadı.
Klip çekimleri arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belkıs Akkale, prodüktörlüğünü de kendisinin yaptığı albüm hakkında konuştu.
Akkale, "Beni yalnız bırakmayan tüm sanatçı kardeşlerime, projede emeği geçen herkese, beni ilk günden beri bir ana, bir bacı, bir kardeş olarak bağrına basan sevgisini hiç eksiltmeden ailelerinin bir ferdi olarak gören Türk halkına, türkülere gönül veren siz tüm dostlarıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Bu bir prestij albümü kalıcılığı olan, yıllar içinde topluma mal olmuş türkülerimizden oluşan bir albüm. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da elden ele dolaşacak, dilden dile, kulaktan kulağa dolaşacak bir albüm oldu" ifadelerini kullandı.
Akkale'nin sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı değerli sanatçılar tarafından yorumlandı. Albümde toplam 14 türkü yer alıyor.
Türküleri seslendirenler arasında Adile Karatepe, Briliant Dadaşova, Ender Balkır, Erdal & Mercan Erzincan, Hüseyin Turan, Kubat, Sevcan Orhan, Şevval Sam, Tolga Sağ, Yudum ve Zara yer alıyor.
Belkıs Akkale’nin 'Ahde Vefa' adlı albümü, çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
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