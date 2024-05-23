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        Haberler Bilgi Yaşam Belis isminin anlamı nedir? Belis ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Belis isminin analizi

        Belis isminin anlamı nedir? Belis ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Belis isminin analizi

        Bebek bekleyen çiftlerin en önem verdiği konuların başında isim analizi gelir. Anlam, toplumsal değer, dini boyut, sembolizm ve aile içindeki anlamlar gibi birçok konuyu göz önüne alarak çocuklarının isimlerini belirlemek isterler. Bu noktada telaffuz ve kulak tınısı da anne ve babaların göz önünde bulundurduğu bir faktördür. Bazı çiftler ise çocuklarının sahip olacağı isimde bilhassa benzersizlik ve duyulmamışlık arar. Belis ismi de ülkemizde sevilen ancak çok fazla popülerliği olmayan bir isimdir. Peki Belis ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:08
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        Belis isminin anlamı nedir?
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        Son dönemlerin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Belis, en hoş ve ilginç isimler arasındadır. Bilhassa okunuşu bakımından birçok anne ve babanın gönlünü çalarak popüler duruma gelmiştir. Dolayısıyla bu isim hakkındaki detaylar yoğun olarak merak edilmektedir. Peki bu ismin anlamı nedir? Belis Kur’an’da geçiyor mu? İşte tüm detaylar…

        BELİS İSMİNİN ANLAMI

        Belis isminin anlamı üzerine birçok kaynaktan bilgi derlenmiştir. Eskiden beri birçok farklı Türk medeniyetinde kullanılan bu isim, birden fazla anlamıyla ebeveynlerin ilgi odağındadır. Türkçe’de en fazla bilinen anlamı ise “aşkın ilk meyvesi” şeklindedir. Ayrıca bu kız ismi, “fevkalade şekilde güzel” anlamını da içerir. Ayrıca Belis adı, Bulgarca ve çeşitli Balkan dillerinde “beyaz” kelimesinin karşılığı olarak kullanılır.

        Değişik ve güzel anlamlarıyla beğeni toplayan Belis ismini ülkemizde kullanan 1.046 kişi bulunur. Diğer istatistikler;

        • İstanbul: 281 kişi
        • Ankara: 76 kişi
        • İzmir: 134 kişi

        Kökeni Türkçe’ye dayanan Belis adının farklı anlamları birçok ebeveynin dikkatini çeker ve son dönemlerde oldukça popüler olmuştur. Kız çocukları için en özel isimlerden biri olan Belis, bilhassa hoş tınısıyla gözleri üzerinde toplar. Çoğunlukla tek başına kullanılsa da dilimizde farklı isimlerle birlikte de çocuklara verilebilir. Ayrıca bu isim, çok eski bir tarihe dayanır ve oldukça köklüdür.

        BELİS KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Sorulan sorulardan biri de “Belis Kur’an’da geçiyor mu?” sorusudur. Son derece olumlu ve ilgi çekici anlamlara sahip olan bu ismin Kur’an’da geçmediği bilinir. Ancak bu ismin çocuklara koyulmasında İslam dini bakımından herhangi bir sakınca görülmemiştir. Çünkü Belis, son derece olumlu anlamlara sahiptir ve caizdir.

        BELİS ADININ TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER

        Fevkalade güzel ve aşk meyvesi gibi anlamlara gelen Belis adının olduğu insanlardaki dikkat çekici bazı özellikler aşağıda derlenmiştir;

        • Özgürlüklerine son derece düşkün olan bu insanlar, belirledikleri çizginin aşılmasından hiç haz etmezler.
        • Hayatı, yaşamayı ve eğlenmeyi çok severler.
        • Dışarıda yalnız vakit geçirmekten çok hoşlanmazlar, onlar için arkadaşları her şeyleridir.
        • Toplu eğlencelere, aile yemeklerine ve arkadaş buluşmalarına bayılırlar.
        • Olaylara diğer insanlardan daha farklı şekilde bakma gibi yetenekleri vardır.
        • Objektiflikten ayrılmayan yapıları vardır ve bu, çevreleri tarafından sevilmelerini sağlar.
        • Karşılarındaki kişiye kızgın olsalar dahi adaletli davranırlar.
        • Hayal güçleri yüksek olduğundan sanata eğilimleri olabilir.
        • Gezmekten ve eğlenmekten hoşlansalar da tutarlı ve gereksiz harcamalardan kaçınan insanlardır.

        BELİS İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Belis isminin analizi nedir? Harflerin titreşimi ve bulundukları isme verdikleri özellikler vardır. Belis adının harf analizi ise aşağıdadır;

        • B: Bu harfin baş harf olduğu isimlerdeki insanlarda özseziler oldukça güçlüdür.
        • E: Sıkıntılardan kurtulabilmek adına mücadele vermeyi anlatır.
        • L: Bu harfin bir isimde bulunması durumunda sanatsal kişilikten bahsetmek mümkündür.
        • İ: Duygusal ve hassas insanların harfidir.
        • S: Hayalperest ve iç dünyası güçlü insanların harfidir. Bu harf olduğunda söz konusu insanların sosyal ilişkileri de başarılı olur.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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