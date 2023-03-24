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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Belis isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BELİS ADININ ANLAMI NEDİR?

Belis ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Belis adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Belis isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BELİS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Belis ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bulgarca ve çeşitli Balkan dillerinde beyaz anlamına gelir. Çamgillerden bir ağaç türü (Latince).

BELİS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Belis ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Belis adını koymak caizdir.

BELİS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Belis ismini kullanan 1.046 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Belis ismini kullanan 281 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Belis ismini kullanan 76 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Belis ismini kullanan 134 kişi bulunmaktadır.

BELİS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Belis ismindekiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk