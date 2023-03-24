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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bekir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BEKİR ADININ ANLAMI NEDİR?

Bekir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bekir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bekir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BEKİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bekir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. “Bekr” sözcüğünden meydana gelmiştir. Genç deve, deve yavrusu. İlk çocuk, genç, taze. Çağdaş kimse, çağın insanı.

BEKİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bekir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bekir adını koymak caizdir.

BEKİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bekir ismini kullanan 104.932 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bekir ismini kullanan 12.987 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bekir ismini kullanan 8.036 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bekir ismini kullanan 4.285 kişi bulunmaktadır.

BEKİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bekir ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk