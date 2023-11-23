Belirti vermeyen HPV’ye karşı aşı önerisi!

REKLAM advertisement1

Genital siğillere ve kansere neden olan HPV tiplerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol, “HPV ile enfekte olduktan sonra vücutta kanser gelişmesi genellikle yıllar alır. Bağışıklık sistemi vücudun HPV ile mücadelesinde önemli bir rol oynuyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler HPV’ye karşı vücudu korumakta zorlanırken, vücutta HPV'den kaynaklı sağlık sorunlarının oluşmasını önlemekte güçlük çeker. HPV aşısı üreme sisteminde oluşan kanserler ve HPV’nin neden olduğu diğer kanser türlerini önlemek için geliştirilen etkili ve güvenli bir yöntemdir. Yeni oluşabilecek HPV enfeksiyonlarını önleyen ve bağışıklık sistemini destekleyen HPV aşısı mevcut enfeksiyonu ve hastalıkları önlemez. Bu nedenle HPV'ye maruz kalmadan önce aşı yapılması, virüsün bulaşmasını önlemede önemli bir yöntem” diye konuştu.

REKLAM

ÇOK EŞLİLİK HPV ENFEKSİYONUNUN BULAŞ RİSKİNİ ARTIYOR

HPV’nin virüsün bulaştığı yüzey ve cilde temas edilmesiyle veya cinsel ilişki yoluyla bulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Şenol, “Çok eşlilik ve ilk cinsel ilişki yaşının küçük olması cinsel yolla bulaş riskini arttırıyor. HPV bulaş sonucunda genital bölgede siğiller ortaya çıkar. Ayrıca HPV enfeksiyonu bazı kanser türlerinin oluşmasına sebep olabilir. Bunlar; kadınlarda vajina, vulva ve rahim ağzı kanserleri, erkeklerde penis kanseri, kadınlarda ve erkeklerde anal kanserler, bademcik, dil kökü ve boğaz arkası kanserleridir. HPV bulaş riskini azaltacak önlemler almak enfeksiyon riskini azaltmada önemli” dedi.

HPV ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN 3 YOLU

Aşı olmak

HPV aşısı, enfeksiyondan korunmada etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Uygun yaş aralığında, tavsiye edilen dozlarda aşı uygulaması yaptırmak HPV’nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesini sağlar ve virüse karşı vücudu korur.

Rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak

HPV enfeksiyonu kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan bir hastalıktır. HPV’den kaynaklı rahim ağzı kanserini önlemek için doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklarla rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak önemli.

Tek eşlilik

HPV’nin yaygın bulaş yollarından biri de korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel yolla HPV bulaşını önlemek için cinsel yaşamı aktif olan bireylerin doğru şekilde prezervatif kullanması gerekir. Bazı durumlarda HPV, prezervatifin kapsamadığı alanlara bulaşabilir ve enfeksiyonun oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle prezervatif kullanımının yanı sıra tek eşle cinsel ilişkide bulunmak HPV bulaş riskini azaltmada önemli bir etkendir.