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        Haberler Sağlık Belirti vermeyen HPV’ye karşı aşı önerisi!

        Belirti vermeyen HPV’ye karşı aşı önerisi!

        HPV, 200'den fazla çeşidi bulunan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olan virüs türlerinden biri. Neredeyse tüm insanların hayatlarının bir döneminde en az bir tür HPV ile enfekte olduklarını belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol, "Bulaşıcılığı yüksek olan HPV, yani İnsan Papilloma Virüsü'nün yaklaşık 40 çeşidi genital siğillere neden olurken, bazı türleri kansere neden olabilir. Çoğu geçici olan HPV enfeksiyonu belirti vermediği için erken evrelerde tanı konulmasını zorlaştırabiliyor. İnsan papilloma virüsünden korunmak için enfeksiyonun risk faktörlerinin bilinmesi ve risk altında olan bireylerin sağlık kuruluşu tarafından izlenmesi çok önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:59
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        Belirti vermeyen HPV'ye karşı aşı önerisi!
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        Genital siğillere ve kansere neden olan HPV tiplerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol, “HPV ile enfekte olduktan sonra vücutta kanser gelişmesi genellikle yıllar alır. Bağışıklık sistemi vücudun HPV ile mücadelesinde önemli bir rol oynuyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler HPV’ye karşı vücudu korumakta zorlanırken, vücutta HPV'den kaynaklı sağlık sorunlarının oluşmasını önlemekte güçlük çeker. HPV aşısı üreme sisteminde oluşan kanserler ve HPV’nin neden olduğu diğer kanser türlerini önlemek için geliştirilen etkili ve güvenli bir yöntemdir. Yeni oluşabilecek HPV enfeksiyonlarını önleyen ve bağışıklık sistemini destekleyen HPV aşısı mevcut enfeksiyonu ve hastalıkları önlemez. Bu nedenle HPV'ye maruz kalmadan önce aşı yapılması, virüsün bulaşmasını önlemede önemli bir yöntem” diye konuştu.

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        ÇOK EŞLİLİK HPV ENFEKSİYONUNUN BULAŞ RİSKİNİ ARTIYOR

        HPV’nin virüsün bulaştığı yüzey ve cilde temas edilmesiyle veya cinsel ilişki yoluyla bulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Şenol, “Çok eşlilik ve ilk cinsel ilişki yaşının küçük olması cinsel yolla bulaş riskini arttırıyor. HPV bulaş sonucunda genital bölgede siğiller ortaya çıkar. Ayrıca HPV enfeksiyonu bazı kanser türlerinin oluşmasına sebep olabilir. Bunlar; kadınlarda vajina, vulva ve rahim ağzı kanserleri, erkeklerde penis kanseri, kadınlarda ve erkeklerde anal kanserler, bademcik, dil kökü ve boğaz arkası kanserleridir. HPV bulaş riskini azaltacak önlemler almak enfeksiyon riskini azaltmada önemli” dedi.

        HPV ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN 3 YOLU

        Aşı olmak

        HPV aşısı, enfeksiyondan korunmada etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Uygun yaş aralığında, tavsiye edilen dozlarda aşı uygulaması yaptırmak HPV’nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesini sağlar ve virüse karşı vücudu korur.

        Rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak

        HPV enfeksiyonu kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan bir hastalıktır. HPV’den kaynaklı rahim ağzı kanserini önlemek için doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklarla rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak önemli.

        Tek eşlilik

        HPV’nin yaygın bulaş yollarından biri de korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel yolla HPV bulaşını önlemek için cinsel yaşamı aktif olan bireylerin doğru şekilde prezervatif kullanması gerekir. Bazı durumlarda HPV, prezervatifin kapsamadığı alanlara bulaşabilir ve enfeksiyonun oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle prezervatif kullanımının yanı sıra tek eşle cinsel ilişkide bulunmak HPV bulaş riskini azaltmada önemli bir etkendir.

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