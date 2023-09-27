Belhanda'nın son durumu: Hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Beşiktaş maçının ilk yarısında gol atan Younes Belhanda, devre arasında hastaneye kaldırıldı
Giriş: 27.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:43
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.