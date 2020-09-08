Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Başta Keban olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlar, sudan elektrik üretiminde önemli bir yer tutuyor. Bu barajlara, geçen yıl ocak-ağustos döneminde 70-71 milyar metreküp arasında su geldi. Bu gelişme doğrultusunda 2019’da en ucuz kaynak olan sudan rekor düzeyde elektrik üretildi. İthal ve daha pahalı bir kaynak olan doğal gazın payı geriletildi.

Bu yıl söz konusu barajlara gelen su miktarı belirgin biçimde düşüş gösterdi. Ana havza barajlara, yılın ilk 8 ayında 50-51 milyar metreküp su geldi. Barajlarda, geçen yıla göre 20 milyar metreküp daha az su toplandı.

AYLIK VERİLER

Aylık su verileri de ortaya çıktı. Barajlara, geçen yıl ocak ayında 7.6, şubatta 6.3, martta 8.7, nisanda 15.8, mayısta 17.3, haziranda 7.6, temmuzda 4.1 ve ağustosta (26 günlük) 2.8 milyar metreküp su geldi.

Bu yıl ocakta 3.3, şubatta 5.4, martta 10.3, nisanda 10.9, mayısta 10, haziranda 4.7, temmuzda 3.5 ve ağustosta (26 günlük) 2.4 milyar metreküp su geldi. Yılın ilk 8 ayında düşüş ya da gerileme 20 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

SUDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Sudan elektrik üretiminde durum ne? Enerji yönetimi, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık veriyor. Yılın ilk aylarında suyun toplam üretim içindeki payı yüzde 30-40 düzeyinde seyretti. Bu oran, izleyen aylarda barajlara gelen su da göz önünde bulundurularak, bir miktar gevşedi.

Örneğin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre geçen yıl haziran ayında (lisanslı) elektrik üretimi 23.1 milyar kilovatsaat oldu. Suyun payı, 9.6 milyar kilovatsaat ile rekor bir düzeyde gerçekleşti.

Bu yıl, (lisanslı) elektrik üretimi haziran ayında 22.5 milyar kilovatsaat oldu. Suyun payı 6.7 milyar kilovatsaatte kaldı.