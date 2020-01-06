Açık kimlikli trans birey Niler Albayrak, geçen cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avcılar Belediyesi'nde işe başladığını açıklamıştı. Avcılar Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olarak trans birey Albayrak'ı şoför olarak kadroya almıştı.

Üç gün sonra Niler Albayrak, belediyedeki yeni işine başladı. Bu mutluluğunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi etiketliği paylaşımında Albayrak, "İlk iş günümden ilk görevim sevdiklerimle paylaşmak istedim, teşekkürler" yazdı.