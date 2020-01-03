Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, açık kimlikli trans Niler Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de bir ilk, belediyeler tarihinde bir ilk, trans kadın olarak işe başladım” ifadelerini kullandı ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür etti.