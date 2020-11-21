Belediyeden engelli araçlarına ücretsiz bakım ve tamir hizmeti

AA

Kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde hizmete açtığı Engelli Araç Atölyesi ile engellilerin "eli-ayağı" gibi olan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını ücretsiz yapıyor.

Kentin her bölgesinden belediyeyi arayabilen engelliler, akülü araçları ve tekerlekli sandalyelerindeki sorunların çözümü konusunda yardım talep edebiliyor. İster evlerinde isterse sokakta olan engellilerin araçları, kısa sürede yanlarına gelen ekip tarafından onarımı yapılarak teslim ediliyor.

Uzun sürecek bakım ve onarım süresince engellilerin mağdur olmaması için kendilerine yedek araç veriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Engelli Araç Atölyesinde bakım ustası olarak görev yapan Yaşar Gedikli, AA muhabirine, ortopedik engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla temmuz ayında kurulan atölyede bugüne kadar 76 engelli aracının bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

- "Engelli kardeşlerimizden kesinlikle ücret talep edilmemektedir"

Amaçlarının engelli vatandaşlara yardım etmek olduğunu ifade eden Gedikli, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımızın bozulan araçlarını gidip yerinden alarak tamir ediyoruz. Aldığımız araçları aynı gün içinde tamir edip teslim etmeye, eksik malzemelerini de sipariş vererek tamamlamaya çalışıyoruz. Aracını kendisi getiremeyen vatandaşlarımızın araçlarını da tamir ederek tekrar kendisine teslim ediyoruz. Belediyemiz bu hizmetten kesinlikle ücret almıyor. Burada yapılan işlemler belediyemizin büyük bir hizmetidir. Aküsü değişir, lastikleri değişir, arızaları giderilir. Hiçbir şekilde sorunlu bırakılmaz, bütün sorunları halledilir. Eksiği ne olursa olsun yapılarak engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları gideriliyor."

- Engelliler uygulamadan memnun

Kas hastalığından dolayı yürüyemediği için 18 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Mustafa Saraç'ın akülü tekerlekli sandalyesinin bakımları evine gelen görevlilerce yapıldı.

Aküleri biten ve tekerlekleri yıpranan Saraç'ın sandalyesi, kısa sürede eksiklikleri giderildikten sonra kendisine teslim edildi.

Belediyenin bu desteğinin, kendileri için çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Saraç, daha önce böyle bir uygulama olmadığı için çok zorlandıklarını söyledi.

Bu alanda yaşadıkları sorunları kendilerince halletmeye çalıştıklarını dile getiren Saraç, "Kendi imkanlarımızla ve ya eş, dost yardımlarıyla akü, tekerlek ve arızalı parçaları gidermeye çalışıyorduk. Belediyenin bu hizmeti benim çok işime yarıyor. En azından engelli biri aracında arıza olduğu zaman ulaşabileceği bir numarası, adresi olduğu zaman çok daha rahat oluyor. Güvenle gezebiliyor dışarıda. Bir defasında belediye otobüste aracın tekeri kırılmıştı. Belediye şoförü yardımcı oldu indirdi beni aşağıya. İnince babamı aradım, tamirciyi aradım. Parçayı mecbur internet üzerinden sipariş vermek zorunda kaldım. Engeliler için parça bulması zor oluyor." diye konuştu.