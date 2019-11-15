İstanbul Eyüpsultan'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde sabah 05.30'da meydana geldi. DHA'nın haberine göre, içinde yolcusu olmayan belediye otobüsü şoförü Emre Sancaktutar, Bayrampaşa ayrımına yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs aynı yönde ilerleyen Mesut Güneş'in kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Mesut Güneş, Mehmet Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut Güneş ise yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Polis ekiplerinin çabasıyla ambulansa binen Güneş, bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüs ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Ayrıca, otobüs şoförü Sancaktutar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.