Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Belediye Derincespor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

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