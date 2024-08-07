Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediye can suyu oldu, ilk hasat yapıldı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de belediyenin can suyu olduğu tarlalarda ilk hasat

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tarımsal sulama hizmetinin ardından çiftçiler tarlalarında ilk hasadı gerçekleştirdi. Ücretsiz suladıkları tarlalarında hasat sevinci yaşayan üreticiler, maliyetlerinde ciddi bir azalma olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a desteğinden dolayı teşekkür ettiler

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte tarımsal sulamayı ücretsiz yaparak çiftçilerin önemli bir maliyetini ortadan kaldırdı.

        • 2

          0-20 dekar arası tarlalarda tarımsal sulama hizmeti ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise sulama ücretinin yüzde 50'si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

        • 3

          Ücretsiz tarımsal sulama hizmetinden yararlanan çiftçiler ise hasat şimdi hasat sevinci yaşıyor.

        • 4

          Tarımsal sulama hizmetinden ücretsiz yararlanan çiftçiler, Başkan Akın'a teşekkür ederek maliyetlerinin önemli oranda düştüğünü söyledi.

        • 5

          Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim döneminde verdiği sözü tuttuğunu belirten Bandırma Aksakal Mahallesi sakini Ediz Muslu, "Üretimde oldukça sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Maliyetlerimiz çok fazla. Böyle sıkıntılı bir senede Başkanımız Ahmet Akın sayesinde yüreğimize su serpildi. Tarımsal sulama sisteminin ücretsiz olması bizleri çok sevindirdi. Maliyetlerimiz ciddi anlamda düştü. Tarlalarımızda hasadımızı yaptık, çok memnunuz. Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        • 6

          "Üreten Balıkesir" olma yolunda tarımsal destekleri artırmayı hedeflediklerini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, "Ege ve Marmara'nın buluşma noktası olan ilimizde bereketli topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin üretim yaparken maliyetlerini azaltabilmeleri için de elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle ciddi bir maliyet olan tarımsal sulama hizmetini ücretsiz yaparak üreticilerimizin sırtındaki yükü hafiflettik. Bereketli topraklarımızda hasat heyecanı yaşayan üreticilerimizin sevincini paylaşıyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz için en iyi ve ucuz üretim şartlarını sağlamak için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Habertürk Anasayfa