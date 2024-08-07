Türkiye, UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimini bugün yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından divana sunulduğunu belirtti.

Keçeli, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin bugün yapacağı UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi hakkında paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, söz konusu başvurunun bugün Türkiye saatiyle 16.30’da Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından Divan'a sunulduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir adım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, müdahillik dosyasının sunulmasının ardından şunları söyledi:

"Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur. İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."