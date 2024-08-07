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        Haberler Dünya Türkiye, UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimini bugün yaptı | Dış Haberler

        Türkiye, UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimini bugün yaptı

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunu bugün Divan'a sunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:39
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        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından divana sunulduğunu belirtti.

        Keçeli, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin bugün yapacağı UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi hakkında paylaşımda bulundu.

        Sözcü Keçeli, söz konusu başvurunun bugün Türkiye saatiyle 16.30’da Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından Divan'a sunulduğunu kaydetti.

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        Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurunun, Divan Statüsü'nün 63'üncü maddesine dayandığını vurgulayan Keçeli, "Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Keçeli, UAD'nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatarak, "BM Güvenlik Konseyini üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir adım

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, müdahillik dosyasının sunulmasının ardından şunları söyledi:

        "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur. İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

        Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

        Dışişleri Bakanı Fidan: Gerekli baskı kurulmalı

        Bakan Fidan, şu açıklamayı yaptı:

        "Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşen baskıyı yapmalı, İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır"

        AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık adına güçlü bir adım

        AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, "Bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

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        #israil
        #uluslararası adalet divanı
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